Milan, Donnarumma nella Top 11 degli Under 21 in Europa di WhoScored

Donnarumma non è più un giovane che promette grandi cose, ha smesso di esserlo anni fa: il portierone rossonero è di fatto un top player che fa la differenza ormai da cinque anni in una squadra blasonata come il Milan avendo all’attivo più di 200 presenze e una miriade di interventi decisivi.

In particolare quest’anno Donnarumma si è distinto parando cinque rigori, nessuno come lui nei top 5 campionati europei, pertanto il portale di statistiche sportive WhoScored l’ha incluso nella annuale formazione tipo degli Under 21 europei.

Ecco l’intero undici: Donnarumma G.; Hakimi, Upamecano, Kamara, Davies; Sancho, Havertz, Nkunku, Rashford; Mbappé, Haaland.