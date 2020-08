Milan, dopo il lockdown solo il Real Madrid ha fatto meglio

Il Milan è riparito. Oggi a Milanello è andato in scena il primo allenamento della squadra e la conferenza stampa di Maldini, Gazidis e Massara.

Ivan Gazidis, proprio in conferenza stampa, ha sottolineato l’ottimo momento della squadra dopo il lookdown. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo il lockdown abbiamo avuto il miglior rendimento in Europa, secondi solo al Real Madrid. Dobbiamo essere attenti ai nuovi innesti. Se penso allo scorso mercato, non abbiamo preso dei nomi esplosivi come Theo e Bennacer, che poi sono cresciuti anche grazie alle strutture della società. Vogliamo continuare la nostra crescita anche in questa stagione”