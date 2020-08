Come ufficialmente comunicato sulla pagina Twitter dell’AC Milan, la tanto attesa amichevole Milan–Monza ci sarà. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani torneranno per la prima volta da avversari a San Siro sabato 5 settembre. Calcio d’ inizio alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta su Milan TV e sull’ app ufficiale.