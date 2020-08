Per la fascia sinistra, l’obiettivo numero uno del Milan è l’ivoriano Serge Aurier, in forza al Totthenam. Ecco i suoi numeri in questa stagione con gli Spurs:

Premier League: 33 presenze, 1 gol, 5 assist, 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Champions League: 5 presenze, 1 gol e 2 assist.

FA Cup: 4 presenze e 1 assist.

Totale: 39 presenze, 2 gol, 7 assist, 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.