Milan – Eintracht: il piano per tenere Rebic e André Silva è prolungare il prestito

Nonostante Milan ed Eintracht vogliano tenere rispettivamente Rebic e André Silva e, nonostante i due giocatori vogliano restare dove sono, i due club non riescono a trovare l’accordo definitivo per il riscatto dei due attaccanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, Milan e Eintracht avrebbero in mente un piano per trattenere i due giocatori: il prestito secco di entrambi scade nel 2021, i due club stanno quindi pensando prima di prolungare di un anno i loro contratti (dal 2022 al 2023) e successivamente estendere di un’altra stagione il prestito. Questo verrebbe fatto per avere in futuro dei prezzi di acquisto più ragionevoli.