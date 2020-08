Milan femminile, ecco il calendario della Serie A 2020/21

Il calendario della Serie A femminile 2020/21 è stato presentato oggi in diretta su Sky Sport 24, presenti in studio ospiti di Mario Giunta il presidente della Divisione Calcio Femminile, e le giornaliste ed ex calciatrici Martina Angelini e Gaia Brunelli, oltre a una rappresentante di ognuna delle dodici squadre in collegamento.

Solo la differenza reti prima dell’interruzione forzata dovuta alla pandemia di Covid 19 ha impedito alle ragazze rossonere allenate da Maurizio Ganz di accedere alla prossima edizione della Champions League Femminile: dopo aver combattuto sul campo per quindici giornate fianco a fianco con un’agguerrita Fiorentina, l’algoritmo adottato dalla Lega ha conferito al Diavolo e alle Viola lo stesso punteggio fino all’ultimo decimale, premiando così le toscane in virtù della miglior differenza reti pre lockdown. Riparte oggi la prima tappa della rincorsa ai due sogni delle ragazze di Ganz: qualificazione in Champions e, Juventus permettendo, scudetto.

Ecco il calendario della Serie A 2020/21 del Milan:

23 agosto/24 gennaio: Milan-Florentia

30 agosto/7 febbraio: San Marino-Milan

6 settembre/28 febbraio: Milan-Bari

4 ottobre/7 marzo: Milan-Juventus

11 ottobre/ 21 marzo: Empoli-Milan

18 ottobre/28 marzo: Milan-Inter

8 novembre/18 aprile: Napoli-Milan

15 novembre/2 maggio: Milan-Roma

6 dicembre/ 9 maggio: Fiorentina-Milan

13 dicembre/16 maggio: Milan-Sassuolo

17 gennaio/23 maggio: Verona-Milan