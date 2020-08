La priorità del Milan resta come sempre il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, in data odierna Massara e Maldini hanno finalmente trovato l’accordo per Ante Rebic sul contratto futuro.

In questo momento, Milan ed Eintracht Francoforte stanno limando gli ultimi dettagli affinché il croato diventi ufficialmente un giocatore rossonero.