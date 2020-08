Milan – Florentino, obiettivo non così semplice da raggiungere

Anche il noto quotidiano portoghese, A Bola, dopo i dettagli raccontati nell’ edizione di ieri del Corriere della Sera e ripresa dalla nostra redazione, questa mattina parla della trattativa Milan – Florentino Luis. Dopo i 120 milioni di clausola richiesti lo scorso gennaio dalla dirigenza lusitana, la notizia confermata è che le due società trattano su una cifra decisamente più bassa ma che ha ancora una forbice molto ampia. 30 milioni è la valutazione data dai dirigenti rossoneri. 50 è la cifra sotto la quale la dirigenza portoghese non vorrebbe scendere. Per la redazione di A Bola, vicinissima alle vicende di casa Benfica, a rendere non semplice la trattativa è senza dubbio la distanza nella valutazione ma ci sarebbe anche il gradimento del Leeds che, dopo la promozione in Premier League, vorrebbe seriamente investire sul talento lusitano. Non ultimo il discorso squisitamente tecnico. Fino a qualche mese fa Florentino sembrava praticamente fuori dal progetto ma il ritorno in panchina di Jorge Jesus ha congelato momentaneamente la situazione. Riconoscendo nel ragazzo un talento, Jorge Jesus ha chiesto di volerlo vedere all’opera prima di prendere decisioni in merito.