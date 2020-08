Milan, Godfrey obiettivo per la difesa

I primi rumors hanno iniziato a circolare già nel tardo pomeriggio di ieri. Questa mattina è dell’ autorevole quotidiano inglese The Sun la notizia che il Milan è in trattativa con il Norwich per il 22enne difensore, Ben Godfrey. Sempre secondo il The Sun, l’agente del calciatore sta portando avanti la trattativa da tempo e la settimana scorsa pare ci sia stato un viaggio a Milano per un confronto con la dirigenza rossonera. Maggiori dettagli arrivano nel primo pomeriggio di oggi da SkySport Premier League che in un suo servizio parla di una sfida di mercato italo tedesca tra Milan e Bayer Leverkusen per il centrale dell’ Under 21 inglese. Intanto il Norwich fissa il prezzo, valutando il cartellino del suo calciatore, 30 milioni di sterline.