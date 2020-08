Milan, Ibra e quei post social che fanno sognare i tifosi

Ibrahimovic è tornato a parlare. Detta così è una chiara fake news ma Ibra che torna a comunicare, questa si, è la verità. Torna a comunicare a suo modo con quei post social criptici che tanto piacciono al fuoriclasse svedese. In tarda mattinata un suo grande classico. Lui in modalità Re Leone mentre osserva sul monte l’ alba con indosso la maglia numero 9. Presagio di una cambio di numero di maglia? Si, ma con quale squadra? Un messaggio quasi “neutro” conoscendo le abitudini comunicative di Zlatan. Qualche ora dopo, un nuovo messaggio. “The Calm before the Storm”, “la calma prima della tempesta” è il messaggio che accompagna la sua foto in totale relax in sauna. Ma è questa frase abbinata ad un foto a totale tinte rosso nere a far sognare il popolo milanista. Zlatan is Back?