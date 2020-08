Milan, incontro con Castagna a Casa Milan: interesse per Iago e Bustos

Nella giornata di oggi il board rossonero ha incontrato nella sede del club il procuratore Stefano Castagna con cui si è discusso di diversi giocatori della sua scuderia, tra cui in particolare, come riporta Sky, Iago e Fabricio Bustos. Maldini è stato chiaro, il Milan non può permettersi colpi come in passato e pertanto profili come gli assistiti di Castagna saranno molto di moda nelle riunioni a Casa Milan.

Iago, terzino brasiliano classe ’97, è in forza ai tedeschi dell’Augsburg dove è arrivato l’estate scorsa per 6,5 milioni di euro dall’Internacional de Porto Alegre: nonostante un promettente inizio in Brasile, diversi problemi fisici hanno frenato il terzino carioca che in questa stagione ha collezionato solo 10 presenze condite da un gol e un assist.

Fabricio Bustos, argentino, è anche lui un terzino destro, ha 24 anni e ha messo a referto 26 presenze nella scorsa stagione.

A Casa Milan si tratta, cercando le giuste occasioni.