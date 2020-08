Milan, incontro con l’entourage di Rebic: riscatto vicino

Nel corso della conferenza stampa odierna, Massara ha sottolineato la volontà del Milan di riscattare Ante Rebic ed è passato subito dalle parole ai fatti. Come riporta Calciomercato.com l’entourage dell’ attaccante è arrivato in sede per un summit con la dirigenza del Milan.

Durante l’incontro di ieri tra Fali Ramadani e il Milan si è trovata l’intesa per il nuovo contratto di Rebic che andrà sopra il muro dei 3 milioni a stagione. Le parti sono al lavoro con l‘Eintracht Francoforte per ultimare i dettagli sulle cifre del riscatto tenendo in considerazione che alla Fiorentina spetta il 50% del prezzo del giocatore.

La trattativa è in fase avanzata ed è in procinto di chiudersi. Non è da escludere che nell’incontro si sia parlato anche di altri giocatori come Jovic e Milenkovic.