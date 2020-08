La Reggina, neopromossa in Serie B e con l’ambizione di sognare in grande, è alla ricerca di un portiere valido e giovane, identikit che corrisponde al nome di Alessandro Plizzari. I calabresi, infatti, sarebbero a uno stadio avanzato della trattativa per portare il portiere rossonero a Reggio in prestito, come riferisce Sportitalia.