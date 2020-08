Milan, Jovic rimane un obiettivo: la chiave è Ramadani

Il Milan vuole intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Una volta rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic, la società rossonera vorrebbe puntare ad una punta che faccia riposare lo svedese. Tra i vari nomi, c’è anche quello di Jovic. L’arma segreta per arrivare al giocatore del Real Madrid, riporta il Corriere dello Sport, è l’agente Ramadani. Oltre al serbo, ha tra i suoi assistiti anche Ante Rebic. L’obiettivo è quello di far arrivare il giocatore a Milano in prestito con diritto di riscatto.