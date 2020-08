Tra gli obiettivi di mercato del Milan, c’è ancora Luka Jovic. L’attaccante serbo – dopo una stagione difficile al Real Madrid – è in cerca di una nuova esperienza per rilanciarsi. Stando a quanto riportato da El Chiringuito Tv, però, non in Italia.

L’ex Eintracht, infatti, è fortemente tentato dal ricongiungersi col suo ex tecnico Niko Kovac al Monaco. I Blancos starebbero seriamente pensando di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto al club di Ligue 1.