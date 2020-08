Rade Krunic è uno di quei giocatori che verranno valutati da mister Pioli durante la preparazione per decidere del proprio futuro. Lo conferma Tuttosport che si sofferma sul centrocampista rossonero. Il giocatore piace al Friburgo anche se il club tedesco non ha ancora avanzato una concreta offerta. Il Milan potrebbe prendere in considerazione la cessione del centrocampista, ma non a meno di 6 milioni di euro.