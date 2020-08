25 anni fa, Marco Van Basten dava il suo addio al calcio giocato. In occasione dell’anniversario, il ‘Cigno di Utrecht’ ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un disegno raffigurante proprio quella triste giornata. Il Milan – tramite il suo canale ufficiale – ha commentato la foto scrivendo: “Le leggende non muoiono mai. Grazie per tutti i magici ricordi“.