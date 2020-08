Milan: le ipotesi per il futuro di Reina

Il ruolo di portiere titolare del Milan è affidato indiscutibilmente a Gianluigi Donnarumma, che dovrebbe rinnovare a breve.

Resta il nodo riguardante il nome del sostituto di Gigio in quanto Begovic, come riporta Tuttosport, lascerà Milano per il Bournemouth e Reina è appena tornato alla corte di Pioli dopo il prestito all’ Aston Villa.

Il futuro del portiere spagnolo resta comunque incerto e le strade che si troverebbe di fronte sarebbero due: la permanenza nel Milan ricoprendo il ruolo di secondo portiere o l’ addio tramite rescissione del contratto con l’ Aston Villa che potrebbe approfittare della situazione.