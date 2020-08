Milan, Leao e l’ infatuazione Real

Il potenziale di Rafael Leao non è mai stato in discussione. Non solo per i 6 gol e 3 assist nella sua prima stagione con la maglia del Milan ma per il suo talento importante, ancora inespresso, che ha colpito tutti. “Ha un potenziale incredibile, l’anno prossimo crescerà ancora” ha dichiarato in una delle sue ultime interviste Stefano Pioli. Un talento che ha destato l’ attenzione del Real Madrid. È Don Balon a “sganciare una piccola bomba”, ripresa da SportMediaset, sul futuro di Leao. Secondo fonti spagnole l’attaccante rossonero sarebbe in cima alla lista di Zinedine Zidane come alternativa a Karim Benzema vista la poca affidabilità di Mariano Diaz e Luka Jovic. Ad onor del vero, sempre dalla Spagna, non parlano di offerte o trattative per il talento portoghese rossonero, bensì di un’idea concreta in prospettiva futura ma poco realizzabile nell’ immediato per via dei costi superiori a 35 milioni ed eccessivi, anche per le “casse Real”, per un “semplice” sostituto di Benzema.