Milan, Marco Giampaolo rescinde il contratto

Arrivato al Milan la scorsa estate, l’ esperienza di Marco Giampaolo come tecnico del Milan si conclude contrattualmente pochi minuti fa dopo l’esonero lo scorso 7 ottobre. Nel primo pomeriggio l’ arrivo negli uffici di Casa Milan per apporre la firma alla rescissione del contratto. In attesa dei comunicati ufficiali previsti entro la serata, possiamo ufficialmente dire che Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino come comunicato in un’intervista di pochi minuti fa da Urbano Cairo all’uscita dai suoi uffici milanesi: “ Giampaolo? Molto soddisfatto della sua scelta, pensavo a lui da tempo”

Intanto in mattinata, tra Urbano Cairo e il mister pescarese, è andata in scena l’incontro decisivo per la definizione del contratto che legherà Giampaolo alla squadra granata. Nel corso di questo incontro, mister Giampaolo, come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, ha espressamente richiesto l’acquisto di Rade Krunic dal Milan.