Una cena per dirsi addio. Come riportato dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com sul suo profilo twitter, sta per andare in scena un’importante cena di mercato tra Massara e Vagnati, DS del Torino. Menù della serata, la cessione a titolo definitivo di Ricardo Rodriguez ai granata. Sempre secondo il giornalista, tra le due società ci potrebbero essere anche altri discorsi. Massimo riserbo su cifre e nomi. La storia tra Milan e Rodriguez sembra ormai ai titoli di coda.