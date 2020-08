Milan, Milenkovic è il vero obiettivo per la difesa

Proseguono i contatti tra Ramadani e la dirigenza milanista. Oggetto di discussione il riscatto immediato di Ante Rebic con il quale c’è da tempo l’intesa economica. Da definire quella con l’Eintracht Francoforte ma non è tutto. Come riferito da Gianluca di Marzio a Sky Sport 24, il Milan sta intensificando i contatti per Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina classe 1997, molto gradito a Stefano Pioli. Il Milan vorrebbe inserire nella trattativa Lucas Paquetà ma, sempre secondo Di Marzio, il club viola, al momento, vorrebbe 40 milioni. Valutazione reputata elevata da Casa Milan. Contratto in scadenza tra due anni e il rifiuto del calciatore a rinnovare, possono giocare un ruolo importante per abbassare la valutazione e avvicinare il calciatore all’ ombra della Madonnina.