Il centrocampista della Lokomotiv Mosca Miranchuk è stato a lungo seguito dalla dirigenza rossonera, ma nelle ultime settimana la carica dell’Atalanta si è fatta decisamente sentire: nonostante il giocatore preferisca il Milan, è stato ritenuto troppo costoso e pertanto non adatto alle esigenze del club di via Aldo Rossi. Come riporta Sky, l’Atalanta ha fatto un’offerta più congrua rispetto alle richieste della Lokomotiv, lasciando così il Milan in secondo piano: Miranchuk si avvicina a Bergamo.