Milan nella corsa per Torreira, anche la Lazio sull’uruguagio

Nella scorsa sessione estiva di calciomercato Lucas Torreira è stato a lungo corteggiato senza successo dalla dirigenza del Milan che voleva farne il perno del centrocampo rossonero, e quest’anno il Diavolo non vuole essere da meno e torna alla carica: Torreira piace molto ed è ritenuto un elemento che migliorerebbe sensibilmente il reparto. L’uruguagio dell’Arsenal ha dimostrato negli anni di essere un ottimo elemento, sia in Serie A che in Premier, sono infatti molte le squadre italiane sulle sue tracce oltre al Milan. Roma, Fiorentina, Torino, dove sarebbe il grande regalo di Cairo al neo arrivato Giampaolo, e soprattutto laLazio, alla ricerca di colpi da Champions, sono tutte serie contendenti del Milan per il mediano uruguagio: il mercato è lungo, il Diavolo non sta fermo.