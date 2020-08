Claudio Bravo si è svincolato dopo l’esperienza al Manchester City e adesso è in cerca di una squadra con cui giocare nella prossima stagione. Sulle sue tracce c’è il Milan che lo vorrebbe come secondo portiere dopo l’addio di Reina. Nel frattempo per il portiere cileno si è fatto avanti il Betis Siviglia ma Claudio Bravo attende la decisione dei rossoneri. Lo rivelano i colleghi di Tuttomercatoweb.