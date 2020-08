Milan, piace Omur del Trabzonspor: offerti 20 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal portale turco ajansspor.com, il Milan sarebbe fortemente interessato all’esterno destro classe ’99 Abdulkadir Omur. La società rossonera avrebbe addirittura già presentato un’offerta ufficiale da 20 milioni di euro (con una percentuale sulla futura rivendita del 10%) per portare il talentuoso giocatore in Italia, ricevendo però un ‘no’ come risposta.

Oltre alla società di via Aldo Rossi, ci sarebbero anche altre pretendenti. I turchi, infatti, hanno già rifiutato un’offerta di ben 23 milioni di euro da parte del Benfica.