Milan, Pioli vuole Chiesa

Quella di domenica, alla stadio Paolo Mazza di Ferrara, con ogni probabilità pare sia stata l’ultima volta che i tifosi fiorentini hanno avuto modo di apprezzare Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina. “Non ho mai criticato Federico, gli voglio un bene immenso. La cosa migliore da fare un anno fa era tenerlo secondo me, per mettere il primo piede giusto appena arrivato a Firenze. Come ho detto, se lui vuole andare via può andare ammesso che ci arrivino i soldi che riteniamo giusti”. Cosi il Presidente Viola Rocco Commisso al termine del match contro la Spal. Parole che inducono a pensare che, forse, l’addio di Chiesa potrebbe realmente concretizzarsi in questa sessione di mercato. La condizione è una sola: il prezzo che soddisfi i dirigenti viola. Questa mattina l’edizione fiorentina del Corriere della Sera, a firma Stefano Rossi, parla di uno scenario impensabile fino a qualche mese fa.

Su Chiesa, per il Corriere Fiorentino, c’è anche il Milan. È un’ espressa richiesta fatta alla dirigenza milanista dal mister Stefano Pioli che vorrebbe il 25 viola per alzare il livello qualitativo del reparto offensivo. Sempre secondo il Corriere Fiorentino il Milan non rappresenterebbe il miglior salto in avanti ma il fascino di giocare accanto a Zlatan Ibrahimovic, fa del Milan una destinazione possibile. Da Casa Milan stanno muovendo i primi passi compatibilmente ai costi. La cifra richiesta dalla Fiorentina di 60/70 milioni, ha già fatto indietreggiare le pretendenti più accreditate come Juventus e Inter che hanno già investito su altri obiettivi (Kulusewsky/Juventus e Hakimi/Inter). Il nuovo gloden boy gigliato non lascia indifferenti le big europee, su tutte il Manchester Untd che pare, secondo La Nazione, sia pronta a formalizzare un’offerta d’ acquistro di 55 milioni.