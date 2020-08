Milan, Pobega confermato in prima squadra: sarà un’alternativa a Bennacer

Buone notizie per Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 ha disputato un’ottima stagione in Serie B col Pordenone, tanto da guadagnarsi la conferma al Milan. Stefano Pioli vuole testare il talento azzurro in prima squadra, per capire se può fungere da vice Bennacer.

L’obiettivo della dirigenza rossonera, infatti, è quello di avere in rosa quattro centrocampisti di livello: due titolari e due riserve. Dal 1′ minuto i posti di Bennacer e Kessié non sono a rischio, mentre per i rincalzi bisogna ancora lavorare. Insieme a Pobega, il grande obiettivo resta Bakayoko.