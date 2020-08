Milan, contatti con il Real Madrid per Oscar Rodriguez

È di Sport Mediaset l’indiscrezione secondo la quale il Direttore dell’ area tecnica Paolo Maldini, starebbe trattando con i Blancos per il gioiellino della cantera madrilista, Oscar Rodriguez. Il costo del cartellino sarebbe di 20 milioni con il Real Madrid che vorrebbe inserire il diritto di recompra poco gradito al Milan. Il talento classe 1998, come già anticipato qualche settimana fa sul nostro sito, piace tantissimo a Maldini e a tutta l’area tecnica rossonera. Sarebbe l’alternativa ideale a Calhanoglu e con il suo talento e la sua duttilità potrebbe ricoprire più ruoli nei 3 a ridosso della punta nel 4231 di mister Pioli. Sempre secondo Sport Mediaset, è il diritto di recompra a frenare la trattativa ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero dare il via libera ad una operazione in “stile Theo”.