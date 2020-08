Milan, quante pretendenti per Thiago Silva: anche il Chelsea su di lui

Dopo l’ottima seconda parte di stagione, Thiago Silva è tornato ad essere uno dei giocatori maggiormente ambiti in Europa. Il brasiliano andrà in scadenza al termine della stagione, e lascerà Parigi dopo ben 8 anni di permanenza. Su di lui c’è il Milan da ormai diverso tempo, ma non solo. Oltre all’interesse forte della Fiorentina in Italia, anche altri club europei sarebbero piombati sull’ex numero 33 rossonero.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il difensore sarebbe stato offerto anche al Chelsea allenato da Frank Lampard. Si tratterebbe di un rinforzo di esperienza e leadership, che farebbe comodo alla rosa giovane del club londinese.