Milan, quell’ assenza di Chiesa e Milenkovic dal video ufficiale che fa sperare

L’ estate calcistica è il momento più bello per un tifoso. Le trattative di mercato ci incollano davanti agli smartphone sperando in una notizia, un annuncio. Molte volte basta un piccolo indizio per alimentare un desiderio o addirittura un sogno. È quello che è successo oggi pomeriggio. La Fiorentina, nell’ attesa di ritrovarsi domani per i test medici in vista del ritiro, oggi ha presentato su canali ufficiali del club la nuova maglia griffata Robe di Kappa, nuovo sponsor tecnico. Fin qui tutto normale se non fosse per un indizio, anzi due, che non è passato inosservato. Come riporta l’ ANSA, tra i testimonial Ribery, Castrovilli, Kouamé e Vlahovic macano proprio quei due calciatori simbolo e oggetto del desiderio in questa sessione di calciomercato: Milenkovic e Chiesa. I due calciatori viola sono al centro di discorsi di mercato e il Milan, non è un mistero, vorrebbe portarli all’ ombra della Madonnina. Il Milan c’è e ci proverà nella speranza che questa “assenza” sia un indizio foriero di gioie per il popolo rossonero