Milan-Rangnick, la verità sul no del tedesco: “Voleva fare solo l’allenatore”

È intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Massimo Morales, allenatore italiano con molta esperienza lavorativa nel calcio tedesco, svelando qualche retroscena sul mancato approdo di Ralf Rangnick al Milan.

“Avrei dovuto far parte dello staff di Rangnick al Milan. Già da tempo sapevo che non sarebbe arrivata la fumata bianca e la scelta è stata sua. Al Milan voleva fare solo l’allenatore, non il direttore tecnico. Lui vuole avere carta bianca nella scelta dei giocatori e nella conduzione del tutto, ha grandissima esperienza e bisogna dargli fiducia perchè la sua storia lo dimostra“.