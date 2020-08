Sembra ormai cosa fatta, Pepe Reina non farà più parte del Milan del futuro. Il portiere spagnolo, infatti, questa sera sarà a Roma per iniziare la sua nuova avventura con la Lazio. Nella giornata di domani l’ormai ex numero 25 del diavolo sosterrà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto e partire per il ritiro di Auronzo di Cadore.