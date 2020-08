Milan, rinforzo in difesa per Pioli: trattativa agevolata da Raiola, spunta l’idea scambio

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in difesa e secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.it, il club rossonero potrebbe essere agevolato proprio grazie all’intercessione di Mino Raiola.

Il nome in lista è quello di Armando Izzo, difensore classe ’92 che ha avuto qualche frizione con la società di Cairo. Si tratta di un difensore esperto e duttile, che piace a molti club in Serie A tra cui anche Inter, Roma, Fiorentina e Atalanta.

I rapporti ottimi con Raiola, agente del giocatore, potrebbero favorire il Milan. Resta in ogni caso una pista difficile, prima di tutto per la concorrenza, poi per le difficoltà nel trattare con il patron del Torino e la richiesta di almeno 20-25 milioni di euro. Il Milan, però, può giocarsi la carta Rade Krunic, pallino del neo tecnico granata Giampaolo che lo aveva voluto anche al Milan. Il bosniaco potrebbe abbassare le pretese del club granata.