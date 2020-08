La Pergolettese, club di Serie C, ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l’arrivo di Matteo Soncin, portiere classe 2001 ex Primavera del Milan. Ecco la nota del club gialloblu’:

“L’U.S. PERGOLETTESE comunica il rinnovo del trasferimento temporaneo dal MODENA F.C. del centrocampista Edoardo Duca (’97) anche per la stagione sportiva 2020/21. Comunica inoltre l’arrivo in maglia gialloblu’ del portiere MATTEO SONCIN (2001) ex Primavera Milan“.