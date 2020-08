Per l’attacco del Milan, torna di moda il nome di Patrick Schick. L’attaccante del Red Bull Lipsia, stando a quanto riportato dalla Bild, non verrà riscattato dal club di Bundesliga, e tornerà quindi alla Roma. I rossoneri potrebbero pensare all’ex Sampdoria per rinforzare il reparto offensivo, offrendo un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic.