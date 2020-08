Ormai siamo ai dettagli. Milan e Torino hanno raggiunto l’ accordo per il trasferimento di Ricardo Rodriguez alla corte di mister Giampaolo. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo twitter, al terzo incontro, le due società hanno limato gli ultimi dettagli. La fumata bianca è vicina. In attesa dell’ ufficialità, il terzino elvetico è in viaggio direzione Torino, pronto ad indossare la maglia granata.