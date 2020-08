Oggi i rossoneri si sono ritrovati a Milanello per effettuare il primo giro di tamponi in vista della ripresa degli allenamenti. Anche quest’anno, seppur non fisicamente, la Curva Sud ha fatto sentire la sua vicinanza alla squadra con uno striscione che recita:

“Nessun ennesimo ribaltone, il buon auspicio per la stagione: lottiamo insieme per tornare protagonisti. Forza ragazzi, forza Milan”.