Monza, interesse per il prestito di Daniel Maldini

Il Monza di Silvio Berlusconi ha come chiaro obiettivo il doppio salto dalla C alla A, e per farlo sta allestendo una squadra competitiva per il campionato cadetto integrando giocatori di categorie superiorie come Gytkjaer dal Lech Poznan. Potrebbe arrivare alla corte di mister Brocchi il 2001 Daniel Maldini: il giovane rossonero arriverebbe in prestito e avrebbe un’occasione per accumulare minutaggio ed esperienza e farsi le ossa. Maldini ha esordito in Serie A quest’anno nel pareggio interno con l’Hellas Verona e non ha avuto troppe occasioni per mettersi in mostra: ora al Monza il turno di dargli le giuste opportunità.