Mundo Deportivo – Valencia e Reina vicinissimi all’accordo

Serata importante sul fronte uscite. Dopo l’ ormai imminente cessione di R. Rodriguez, è di queste ore la notizia che rimbalza dalla Spagna secondo la quale il Valencia sarebbe vicino a Pepe Reina. Come riporta Mundo Deportivo, secondo Onda Deportiva, la trattativa tra Valencia e Reina sarebbe in fase avanzata. L’ arrivo del portiere rossonero al Mestalla sarebbe avallato dal tecnico Javi Gracia, con il quale Reina ha “condiviso lo spogliatoio” durante il suo primo anno al Villarreal. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, il Valencia non ha ancora avviato nessuna trattativa con il Milan che non avrebbe nessun problema a liberare il portiere classe 1982 con contratto in scadenza nel 2021. Per il Milan, della partenza dell’estremo difensore spagnolo, ne beneficerebbe il bilancio con un notevole risparmio sul residuo stipendio. La trattativa è in discesa.