Non solo il Torino: anche il Friburgo su Krunic

Non c’è solo il Torino sulle orme di Rade Krunic. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, ci sarebbe anche un forte interesse del Friburgo per il centrocampista rossonero. Nonostante una stagione poco brillante, dove il giocatore bosniaco ha collezionato 18 presenze trovando comunque spazio, il Milan lo valuta minimo otto milioni di euro, ovvero la cifra con la quale i rossoneri hanno prelevato il centrocampista dall’Empoli.

Krunic però non sarebbe proprio convinto di lasciare i rossoneri dopo una sola stagione. Il bosniaco vorrebbe giocarsi tutte le proprie carte almeno per un altro anno. La società rossonera, dal canto suo, non lo ritiene incedibile e davanti alla giusta offerta potrebbe convincerlo a lasciare Milano.