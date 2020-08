Ordine: “Calabria? Per fortuna non è in vendita. Non verrà ripetuto l’errore fatto con Locatelli”

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato durante la trasmissione TuttiConvocati su Radio 24. Queste le sue dichiarazioni sulla scelta della società rossonera di non vendere Davide Calabria:

“Per la prima volta Massara dichiara che Calabria non è in vendita. Per fortuna non verrà ripetuto l’errore clamoroso fatto con Locatelli. Il Milan, tra cessioni e plusvalenze come quella di Suso e gli stipendi tolti dal bilancio come quelli di Biglia e Bonaventura, risparmia 40 milioni, spazio di manovra c’è”.