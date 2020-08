Pedullà: “Rodriguez ad un passo dal Torino. Fissato l’appuntamento per domani a casa Milan”

Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, ha lanciato una grossa novità riguardo l’affare Ricardo Rodriguez-Torino. Ecco quanto si può leggere:

“Ricardo Rodriguez in orbita Toro. Anzi, potremmo dire: Ricardo Rodriguez a un passo dal Toro, promesso sposo del Toro. Già per domani è stato fissato un appuntamento a Casa Milan con il direttore sportivo Vagnati, quasi sicuramente nel tardo pomeriggio ma sono dettagli. La cessione dell’esterno sinistro classe 1992 ai granata è in stato avanzato, una richiesta precisa di Marco Giampaolo. Il Milan aveva chiesto una cifra tra i quattro e i quattro milioni e mezzo, si chiuderà a due milioni o qualcosa in più. Il Milan aveva speso 15 milioni per acquistarlo, sa cha giocare il rialzo significherebbe perderlo poi a zero tra pochi mesi. E per Rodriguez nell’anno che porta agli Europei diventa fondamentale giocare, ritrovando la visibilità che merita. Appuntamento domani a Casa Milan: fumata bianca in arrivo. E per martedì probabile vertice tra lo stesso Vagnati (che vuole dimenticare al Toro le delusioni dell’ultima stagione con la Spal) e l’entourage del ragazzo per gli accordi sull’ingaggio che a quel punto non sarebbero (non saranno) un grosso problema”.