Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio profilo Twitter, ha comunicato che il Milan sarebbe a un passo da Sandro Tonali. Queste le sue parole:

“Tonali, solo Milan: presto incontro per chiudere. L’’Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfetta la tempistica rossonera per un grande colpo. Conte ha dato altre indicazioni e non c’entrano solo le cessioni da fare”

Il giornalista ha poi aggiunto : “Possibile incontro già domani per chiudere”