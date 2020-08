Carlo Pellegatti ha commentato a Radio 24 la voce di mercato, lanciata da un giornalista spagnolo, sul possibile arrivo di Diego Costa al Milan. Ecco le sue parole:

“Il Milan sta lavorando per un’alternativa a Ibrahimovic, non vuole farsi trovare impreparato. Diego Costa? Non ci credo neanche morto, è il contrario della filosofia di Elliott. Piuttosto prendono un 19enne che poi fa un buco dell’acqua”.