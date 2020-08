Piatek vicino alla Fiorentina

Krysztof Piatek può tornare in Italia. L’ex attaccante del Milan è un obiettivo della Fiorentina. Secondo quanto riporta ‘La Nazione’, i viola sarebbero vicini a raggiungere un accordo con l’Herta Berlino per portare il polacco a Firenze.

“Il Pistolero” potrebbe approdare alla corte di Commisso in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Piatek, dunque, dopo pochi mesi all’Herta dove ha collezionato 15 presenze e 4 reti, sarebbe pronto a tornare in Italia, destinazione Fiorentina.