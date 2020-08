Pioli secondo per media punti da allenatore subentrato

Il portale Calcio e Finanza ha analizzato come è cambiata la media punti grazie agli allenatori subentrati, in questa stagione, nel campionato di Serie A. In alcuni casi i tecnici subentrati sono riusciti a fare peggio dei propri predecessori, come nel caso del Brescia con il cambio Grosso per Corini, mentre molti altri hanno cambiato il volto delle loro squadre. E’ questo il caso della Sampdoria che con Ranieri ha ottenuto 0,83 punti in più rispetto Di Francesco o del Milan che ha registrato +0,55 punti da quando Pioli ha sostituito Giampaolo.