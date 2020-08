Pioli: “Donnarumma? Non immagino un Milan senza di lui. Diventerà il migliore al mondo”

Stefano Pioli, felice per la conferma come allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica. Ecco un passaggio di quanto rivelato:

“Hernandez era al primo anno in Italia: si ritroverà il bagaglio che ha ampliato. Bennacer giocava per la prima volta in un grande club e Leao, col suo potenziale, dovrà dare per forza risultati superiori. E poi ci sono Rebic, Çalhanoglu, Romagnoli, Kjaer. Bastano pochi innesti mirati.

Donnarumma? A 21 anni, l’esperienza l’ha già fatta, nelle ultime partite era addirittura capitano. È già tra i primi 3-4 portieri al mondo e diventerà il migliore. Non immagino neanche il Milan senza di lui“.