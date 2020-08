Pochi istanti fa, Mino Raiola ha parlato in esclusiva a Sky Sport dell’attuale trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo del contratto. Ecco le sue parole:

“Ibrahimovic domani non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Questione di soldi? Non solo, anche di convinzione e di stile. C’è una trattativa quindi siamo ottimisti. Il matrimonio si fa in due, lavoro per trovare una soluzione“.