Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mino Raiola ha parlato – oltre che del rinnovo di Ibrahimovic – anche di quello di Gigio Donnarumma. Il portierone del Milan vedrà scadere il suo attuale contratto nel 2021, e le parti sono al lavoro per trovare un accordo quanto prima. Queste le parole del suo agente:

“Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. E’ una questione molto sensibile con i tifosi. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è il momento giusto per parlarne“.